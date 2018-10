Modifiche Actv: sospensione provvisoria approdi in Canal Grande e a San Zaccaria

AVM/Actv informa che nelle notti tra giovedì 4 e venerdì 5 e domenica 7 e lunedì 8 ottobre 2018, dalle ore 00:15 alle ore 06:30 circa, viene interrotta la navigazione nel tratto San Tomà - Rialto Mercato per consentire un intervento di manutenzione ai pali infissi nello specchio acqueo del Fontego dei Tedeschi. Le linee N, 5.2 e 1 vengono modificate come da avviso alla clientela SCARICA.

A partire da lunedì 1 ottobre 2018 alcune corse della linea 10 di navigazione fermeranno in via sperimentale all’isola di San Servono lungo il percorso Zattere-Lido Santa Maria Elisabetta, come da avviso alla clientela.

Si informa altresì che dalle ore 09:00 di lunedì 1 ottobre e fino alle ore 17:00 di giovedì 4 ottobre 2018, e comunque sino al termine dei lavori, verrà sospeso l’approdo di San Zaccaria Jolanda “C” e “D” per un intervento urgente di manutenzione. Le partenze delle linee 4.2 e 5.2 verranno effettuate dall’approdo di San Zaccaria Danieli “E”, come da avviso alla clientela.