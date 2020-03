Un sostegno psicologico per affrontare l’emergenza

Per poter affrontare al meglio un periodo così delicato come quello che stiamo vivendo in emergenza coronavirus, l'Amministrazione comunale di Portogruaro mette a disposizione della città un servizio di supporto psicologico, dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 18, che sarà attivo da giovedì 26 marzo chiamando il numero telefonico 0421-277201.

Il servizio

Il servizio viene svolto dalla società scientifica Emdr che riunisce, a livello nazionale ed europeo, psicologi e psicoterapeuti specializzati nel trattamento dello stress post traumatico, dei traumi psicologici, del supporto in situazioni con alto impatto emotivo e della gestione psicologica delle emergenze. Il coordinamento è affidato alla dottoressa Nilla Verzolatto che svolge questo servizio a titolo gratuito e si avvale della collaborazione, gratuita, delle dottoresse Monica Fantina, Silvia Piccolo, Roberta Peressin, Silvia Ricciato, Elisa Secco, Patrizia

Trevisanut, Linda Zulianello, tutte specializzate nel campo. Vi si potranno rivolgere le persone maggiorenni che hanno bisogno di un supporto in questi difficili momenti per tutti. Il numero di telefono da contattare per questo servizio è 0421-277201. Il Sindaco ringrazia per l'importante funzione di sostegno che queste professionista svolgeranno per la nostra comunità. «Grazie e un abbraccio virtuale a Nilla, Monica, Silvia, Roberta, Silvia, Elisa, Patrizia, Linda, grandi donne».