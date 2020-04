Franceschini risponde a Codognotto: «Terremo conto delle vostre osservazioni»

Il ministro del Turismo Dario Franceschini ha risposto alla lettera inviata dal coordinatore delG20 Spiagge e sindaco di San Michele al Tagliamento Pasqualino Codognotto il 27 marzo scorso nella quale il primo cittadino chiedeva «una prima serie di proposte urgenti atte a supportare il settore turistico-balneare, con lo scopo di salvaguardare le oltre 30.000 aziende che operano nel settore ed evitare un impatto sociale ed economico devastante». La stagione estiva è alle porte e solo sul litorale veneziano lavorano oltre 20mila addetti e arrivano 30 milioni di turisti. «Consapevole delle criticità che sta attraversando il vostro settore – scrive il ministro Franceschini – il Governo ha adottato tempestivamente alcune prime misure di sostegno e altre sono allo studio. Nell’elaborazione dei prossimi provvedimenti terremo conto delle vostre osservazioni». Appartengono al G20 le spiagge della Costa Veneta Riccione in Emilia Romagna, Castiglione della Pescaia in Toscana, Arzachena in Sardegna e molte altre che insieme rappresentano 60 milioni di presenze turistiche.

A sostegno dei lavoratori stagionali

«Queste parole ci fanno ben sperare – sottolinea il sindaco Codognotto – Bibione come le altre spiagge d’Italia che ho il piacere di rappresentare vivono grazie al turismo fonte di reddito per imprenditori e famiglie. Non dimentichiamo che sono migliaia i lavoratori stagionali operativi solo sulla costa veneta. Abbiamo subito cercato di tutelare chi lavora in questo comparto con richieste formulate all’esecutivo circa un mese fa. Fiduciosi chiaramente che la stagione, magari in modo graduale, possa ripartire». Codognotto aveva evidenziato nella missiva del 27 marzo scorso i quattro pilastri a sostegno e rilancio delle località balneari: lavoratori stagionali, aziende turistiche, comuni balneari, promozione turistica. a) Indennità per i lavoratori. Ogni anno la stagione "estiva" crea migliaia di posti di lavoro di durata pari o superiore a sei mesi, principalmente concentrati nei mesi che vanno da Marzo ad Ottobre a secondo delle latitudini. L'interpretazione letterale rischia oggi di escludere dall'indennità, ad esempio, coloro che nel 2019 hanno lavorano in un supermercato od in un'edicola per sei/sette/otto mesi, periodo di apertura di tali attività. Naspi - Proroga da aprile fino all’apertura delle aziende turistiche, presumibilmente fino al 30 giugno. In caso di non apertura, proroga Naspi fino ad aprile 2021.

A sostegno delle aziende turistiche

L'economia dei Comuni balneari deriva dall'accessibilità del litorale e dai servizi che su questo vengono resi ai turisti. Per attrezzare le spiagge per il 2020 gli stabilimenti balneari dovranno già far fronte alle spese straordinarie derivanti dalle mareggiate di novembre 2019 senza contare i pochissimi posti spiaggia prenotati per i futuri mesi. Gli stabilimenti balneari per gli anni 2020 e 2021 dalla corresponsione dei canoni demaniali ad eccezione dei Comuni per i quali risulta in vigore una normativa speciale. IMU per immobili destinati ad attività produttive – in considerazione dell’impossibilità momentanea di produrre reddito di suddetti immobili, con la volontà di incentivare chi li sfrutta come beni strumentali destinati all’attività ricettiva, si ritiene necessaria una misura importante di rimodulazione del prelievo fiscale (IMU) per quest’anno – riduzione del 50% per l’anno 2020; nel caso in cui l’immobile sia conferito in locazione, la riduzione d’imposta spetta solo a condizione che venga trasferita totalmente sul gestore dell’attività. Mutui – Considerata l’improvvisa ed imprevedibile mancanza di liquidità, sono necessari provvedimenti automatici senza costi aggiuntivi a carico delle aziende e senza ulteriori lungaggini burocratiche – si considerano urgenti misure per la sospensione dei mutui (anche quota interessi) e aperture di ulteriori linee di credito ad interessi agevolati per i prossimi 18 mesi. Tributi –– Considerata l’improvvisa ed imprevedibile mancanza di liquidità, sono necessari provvedimenti automatici senza costi aggiuntivi a carico delle aziende e senza ulteriori lungaggini burocratiche – Urgente e necessaria proroga sospensione per altri 18 mesi di pagamenti tributi, rate di agenzie entrate e riscossioni, rate rottamazione. e) Flessibilità del lavoro – Per le aziende turistiche siamo in una momento di assoluta impossibilità previsionale dei flussi turistici in ingresso per la prossima stagione. Serve dotare gli imprenditori di uno strumento agile di reclutamento dei lavoratori necessari, anche per pochi giorni. - Come misura eccezionale e limitata nel tempo si ritiene indispensabile la reintroduzione dello strumento voucher Inps per le prestazione occasionali dei lavoratori f) Contributi ai dipendenti – Per un’azienda, il costo dei dipendenti è in buona parte composta dai contributi da versare, per agevolare l’assunzione di personale, garantendo ad un numero maggiore la dignità del lavoro, si ritiene utile la - Sospensione o rimodulazione per i prossimi 18 mesi dei pagamenti di contributi dei dipendenti g) Credito d’imposta per strutture turistico-ricettive – Per stimolare e sostenere quegli imprenditori che affittano strutture strumentali allo svolgimento dell’attività turistico-ricettiva – per l’anno 2020 serve mettere a disposizione un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione .

A sostegno dei comuni balneari

Aumento delle quote dei trasferimenti dallo Stato ai Comuni- per compensare il mancato gettito dei tributi locali, della tassa di soggiorno e di altre entrate anche connesse al turismo (ad es. parcheggi, occupazione del suolo pubblico), con lo scopo di garantire copertura e quindi conseguente programmazione agli enti territoriali. Con l’intenzione di salvaguardare e non paralizzare l’azione amministrativa, di riqualificazione e promozionale degli enti locali. Riteniamo che lo Stato debba prevedere una rimodulazione con un aumento dei trasferimenti per i prossimi due anni. Questo sia per far fronte alle impellenze sopravvenienti nei bilanci già nel breve periodo, che per la riqualificazione e rilancio futuro delle destinazioni – Aumento dei trasferimenti in quota parte dell’80% delle mancate entrate individuate (con una media ponderata dei 3 anni precedenti) per gli anni 2020, 2021 e 2022. b) Rimodulazione urgente del Fondo di solidarietà per i comuni Balneari, indispensabile che siano riviste le modalità di prelievo del Fondo di solidarietà, se non addirittura sospese, per permettere di salvare il comparto turistico. Se permanesse l’attuale normativa, si metterebbero a rischio centinaia di migliaia di posti di lavoro non solo in loco ma anche in aziende che, pur avendo sede in altri comuni, beneficiano proprio delle presenze turistiche per il consumo e l’utilizzo dei loro prodotti. c) Riconoscimento dello status si “Città Balneare, in considerazione del fatto che i comuni balneari sono città a fisarmonica, quindi soggetti a incrementi di popolazione esponenziali (decine di migliaia) si chiede, per far fronte all’emergenza oltre alle succitate misure anche: Svincolo bilancio, Assunzione dipendenti in deroga spese personale anche per la sicurezza, Attribuzione quota dei canoni concessioni demaniali al comune;

A sostegno della promozione turistica

Si chiede, altresì, che lo Stato, come accade per la maggior parte dei nostri principali competitors, si faccia carico di un’azione forte e propulsiva per difendere e promozionare l’immagine del turismo italiano ed, in particolare, del litorale italiano che subirà danni ingentissimi. a) Voucher turistici - Dotare i lavoratori italiani di voucher turistici pagati dallo Stato prevedendo sconti su soggiorni, pedaggi autostradali, sconti treni aerei, costo benzina al fine di incentivare gli Italiani a fare vacanze in Italia, come fatto dalla Germania qualche tempo fa. b) Coordinamento con ENIT - Una adeguata valorizzazione del brand “Italia” nel mondo, con una reazione di promozione importante coordinata da ENIT focalizzata sulle spiagge Italiane anche a seguito del protocollo firmato tra ENIT e i Sindaci del G20s.