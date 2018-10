Il quartier generale degli imprenditori a Venezia: «Il più digitalizzato d'Italia»

L’associazione degli Industriali di Venezia ha un nuovo spazio di aggregazione, formazione e confronto per gli imprenditori, dotato di tecnologie all’avanguardia. La sala è stata inaugurata lunedì mattina a Confindustria Venezia Rovigo, nella sede di Marghera, alla presenza del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, del presidente dell’Autorità Portuale Pino Musolino, del comandante provinciale della guardia di finanza di Venezia Giovanni Avitabile, del segretario della Camera di Commercio di Venezia Rovigo Roberto Crosta e di altri rappresentanti delle istituzioni e imprenditori del territorio.

Lo spazio

Dal design accogliente e raffinato, è pensato per le aziende che desiderino realizzare convention, incontri con clienti o delegazioni straniere. È allestito con un teatro di 25 posti, una sala riunioni attrezzata per altrettante postazioni, un locale per circa 10 persone dedicato all’organizzazione di momenti conviviali e una parte esterna adibita a think tank.

Tecnologie a disposizione

La tecnologia è integrata e funzionale agli spazi allestiti. Sono previste funzionalità di streaming, room booking, digital signage e collegamento virtuale con altre tre sale riunioni, nelle sedi di Venezia e di Rovigo. Il servizio in cloud permette di collegare fino a 500 postazioni contemporanee e di condividere in tempo reale contenuti multimediali. Impianti audio-video altamente performanti daranno il via a progetti di comunicazione innovativi, come una web tv.

Confindustria Made in Venice

Si tratta della seconda parte del progetto omonimo, iniziato con lo sviluppo dell’app, che mette in relazione le aziende associate e consente loro di fare sistema per affrontare i mercati, produrre, distribuire e partecipare a bandi internazionali. Grazie ai numerosi dati raccolti nei mesi scorsi e inseriti nel database, attraverso una ricerca per keyword e filtri, le aziende possono trovare i loro partner ideali.

«In accordo con il presidente – dichiara il vice presidente di Confindustria Venezia e Rovigo Fabrizio Trevisiol – ho creduto fortemente in questa idea, che qualifica le eccellenze del territorio e ne valorizza la capacità imprenditoriale. In un contesto storico in cui la fruizione di prodotti smart e altamente tecnologici è sempre più elevata, non solo fra le aziende ma anche fra i loro interlocutori, questo progetto serve a fare cultura d’impresa».