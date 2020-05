Spesa solidale: raccolti a Mestre beni di prima necessità, oggi la consegna

Sono state consegnate oggi le spese solidali raccolte a Mestre in una nota catena di supermecati del territorio alla presenza dell'assessore alla coesione sociale Simone Venturini. La società di supermercati ha, infatti, avviato, nei propri punti di vendita, una raccolta solidale di generi alimentari e di prima necessità, con particolare attenzione ai prodotti dedicati ai bambini e agli anziani. La raccolta avviene alle casse degli esercizi commerciali, con sacchetti della spesa separati e destinati all'iniziativa benefica. I beni verranno distribuiti da parte delle associazioni di volontariato del territorio alle famiglie bisognose individuate dalle agenzie specializzate tramite il gruppo di lavoro "spesa solidale" del comune.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Ringrazio la società per aver organizzato l’iniziativa – ha dichiarato l’assessore Venturini – e i cittadini che ogni giorno dimostrano la propria sensibilità aderendo alla raccolta solidale, nonché i servizi del comune che coordinano il progetto. Nel nostro territorio, grazie appunto al contributo del Gruppo di supermercati, sono stati consegnati 30 quintali di prodotti di prima necessità, corrispondenti a 6.000 pasti. In questo difficile momento le iniziative che nascono dalla solidarietà fra le persone sono fondamentali e fanno ben sperare per il prossimo futuro, quando avremo ancora bisogno di azioni comuni, di vicinanza e solidarietà».