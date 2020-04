"Spesa sospesa": l'idea di Coldiretti di donare prodotti a Km0 a chi ne ha bisogno

È tutto pronto per l'operazione "spesa sospesa", la nuova iniziativa di Coldiretti che vuole offrire agli enti e alle organizzazioni no profit, i propri prodotti a Km0 da destinare a chi ne ha bisogno. Nella provincia di Venezia, i produttori agricoli accreditati Campagna Amica permetteranno ai cittadini l'acquisto "sospeso" di frutta, verdura, farina, formaggi, salumi o altri generi alimentare Made in Italy, di qualità e a km zero da donare, poi, ai più bisognosi. Si comincia sabato 4 aprile a Mestre, al mercato agricolo coperto per poi continuare, martedì 7, nel mercato agricolo di Favaro Veneto.

Le cosiddette "spese sospese" verranno poi devolute in beneficienza, nello specifico, all' Emporio Solidale e alla Casa dell'Ospitalità di Mestre.

Sono, infatti, più di 97mila gli indigenti a livello regionale che si rivolgono agli istituti, associazioni di carità e che frequentano quotidianamente le mense dei poveri. Si tratta delle categorie più deboli, persone senza fissa dimora, anziani sopra i 65 anni, persone senza lavoro e famiglie numerose con bambini al di sotto dei 15 anni costretti a chiedere aiuto per il cibo. Si tratta, purtroppo, di numeri sempre più in aumento a causa dell'effetto delle limitazioni imposte per contenere il contagio da Coronavirus che sta portanto all'incremento repentino del numero di persone con difficoltà economiche.

