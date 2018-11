A Venezia il teatro è formato famiglia: apre la stagione per bambini del Goldoni

Cinque appuntamenti dedicati ai più piccoli, per trasportarli attraverso teatro e danza nel mondo delle fiabe e del mito, popolato da sogni, misteri e avventure. L'iniziativa è del Teatro stabile del Veneto e parte domenica 25 novembre, al Goldoni di Venezia, con Bonvià! La Piccola Grande Odissea di Timul. Gli appuntamenti, poi, proseguiranno fino ad aprile.

Lo spettacolo

Avventure come quelle che domenica attendono sul palcoscenico Timul, il giovane protagonista di Bonvià interpretato da Susi Danesin (info su teatrostabileveneto.it): novello Ulisse, Timul è attratto dal percorso più che dalla meta, difficoltà, attese, gioie e paure stimolano di continuo il suo ingegno. Un susseguirsi di situazioni avvincenti, epiche, poetiche e divertenti, che trasformano la scena grazie a un utilizzo insolito degli oggetti, del corpo e della storia dando vita a un vero e proprio elogio della creatività.

Bando danza per giovanissimi

Tra le iniziative pensate per i più piccoli, quest’anno per la prima volta il Teatro stabile del Veneto apre anche alla danza: il progetto, realizzato in collaborazione con la compagnia Naturalis Labor, prevede la selezione di un cast di giovanissimi interpreti (tra gli 8 e i 12 anni) appartenenti alle scuole di danza delle province di Padova, Venezia e Treviso, per allestire uno spettacolo per ragazzi: Naveneva Kids. La nave dei piccoli. La coreografa Silvia Bertoncelli accompagnerà i piccoli danzatori in un percorso che consenta loro di attraversare in completa autonomia uno spettacolo di repertorio della compagnia, restituendolo al pubblico con una rinnovata freschezza. Ispirata alle tecniche di scrittura creativa di Gianni Rodari, la coreografia esplora le possibilità della composizione, della scomposizione e della variazione dei movimenti, delle immagini, delle parole e degli oggetti attraverso una surreale avventura in mare vissuta da un gruppo di giovani mozzi. Il bando per partecipare al laboratorio scade il 30 novembre.