Il teatro è tornato: pienone in campo San Polo per Carlo & Giorgio | VIDEO

Non solo Venezia, ma anche Treviso, Padova e Verona, per un totale di oltre mille spettatori. Tutti in mascherina, distanziati, hanno assistito al ritorno dello spettacolo dal vivo in una serata speciale, organizzata dal Teatro Stabile del Veneto in collaborazione con le amministrazioni comunali dopo più di 100 giorni di chiusura delle sale e di programmazioni digitali.

A Venezia, in campo San Polo, i comici Carlo & Giorgio hanno portato in scena la commedia "Sotto la maschera", introdotti dalle voci della Big Vocal Orchestra e dei Vocal Skyline, che hanno inaugurato la serata con l’Inno di Mameli. All’evento, organizzato insieme al Comune di Venezia, hanno preso parte anche il sindaco Luigi Brugnaro e vari componenti della giunta e delle istituzioni della città. «Voglio ricordare tutti gli artisti - ha detto il sindaco -. Il settore della musica e le persone che sono state dimenticate nella fase dell’assistenza in questa fase di emergenza. Abbiamo insistito molto perché si attivassero misure di sostegno per questo mercato e per il lavoro di chi opera in questo settore. Non ci sono solo gli attori e i cantanti, ma anche gli scenografi, gli operatori che si occupano delle luci e tutta una serie di professionalità, spesso dimenticate, che noi riteniamo giusto omaggiare. Grazie al Teatro Stabile, a Carlo & Giorgio e in bocca al lupo per un periodo che sarà molto difficile».

«Sono tantissime le richieste di partecipazione ricevute dal pubblico nelle ultime settimane, sintomo che la voglia di cultura non è stata contagiata - ha commentato Giampiero Beltotto, presidente Teatro Stabile del Veneto - Il teatro è mancato a tutti, ripartire dalle nostre piazze è il modo migliore per sentirci vicini e recuperare i giorni sospesi, perché senza teatro non vi è una città vivibile. A soffrire in questi mesi di chiusura non è stato tanto il Teatro Stabile del Veneto, ma tutti gli artisti. È grazie a loro che abbiamo potuto continuare a mantenere un rapporto con il pubblico ed è per loro che oggi dobbiamo ripartire».

Per consentire al maggior numero di spettatori di assistere agli spettacoli, gli eventi sono stati trasmessi in diretta streaming sulle pagine Facebook del Verdi di Padova, del Goldoni di Venezia, del Teatro Mario Del Monaco di Treviso e su quella dello Stabile del Veneto.