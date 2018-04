È primavera ma sembra estate, spiagge del Veneziano prese d'assalto nel weekend

Spiagge prese d'assalto. È stato un sabato di fuoco per le località balneari del Veneziano, meta privilegiata in un weekend in cui il sole splende alto nel cielo e riscalda. Con temperature da vera e propria stagione estiva. Un appuntamento, quello con il mare e la prima tintarella, che non hanno voluto mancare non solo gli italiani, ma anche tedeschi ed austriaci. Le condizioni meteo, c'è da scommetterci, favoriranno lo stesso copione anche nel corso della giornata di domenica.

Spiagge prese d'assalto

Le spiagge più frequentate da visitatori e avventori sono state quelle di Jesolo, Caorle e Bibione, ma in generale anche Eraclea, Cavallino Treporti e Lido di Venezia hanno avuto un assaggio di quella che sarà la stagione estiva. Arrivano turisti e, inevitabilmente, il traffico va in tilt, o quasi. La circolazione di veicoli è stata molto sostenuta, così come lo sarà domenica: osservate speciali le strade verso Jesolo e quelle agli ingressi di Caorle e Bibione. E ci si è messa anche la nebbia nelle prime ore del mattino a portare a rallentamenti in zona San Donà di Piave, un imprevisto che si è sommato al gran numero di auto in movimento già in direzione spiagge.

Anticipi di stagione estiva

A pochi giorni dal 25 aprile, quando c'è da scommetterci che le persone si riverseranno sulle spiagge - compatibilmente con le condizioni meteo - le spiagge si sono quindi animate, dando il via ai weekend sotto gli ombrelloni. Gli operatori del settore turistico hanno rilevato ad ogni modo un numero di prenotazioni nele strutture ricettive più basso del previsto per i weekend lunghi della Liberazione e quello del primo maggio, complici con ogni probabilità i ponti troppo allungati, tra chi potrà godersi il riposo e chi sarà costretto invece dietro alla scrivania.