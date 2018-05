Spiaggia della pineta jesolana rimpolpata entro la Pentecoste: la stagione può partire

Ripascimento della spiaggia della pineta jesolana garantito entro la festività della Pentecoste, il 20 maggio, data che, come ogni anno, per le località balneari segna l'inizio della stagione estiva. L'amministrazione si muoverà in due momenti, come spiegato lunedì, dall’architetto Renato Segatto, dirigente del Comune, durante l'incontro alla Casa del Turismo. Entro l'11 maggio il genio civile della Regione completerà la sua parte di lavori. E prima del 15 saranno completati i lavori di ripascimento, con lo spianamento completo della sabbia. A quel punto l’arenile tornerà a disposizione degli ospiti di Jesolo.

Mareggiate

I tempi certi chiesti dall’Associazione Jesolana Albergatori, nell’incontro organizzato con Federconsorzi, sono dunque arrivati. Erano stati invocati dopo le sollecitazioni degli stessi associati, e in generale degli imprenditori della zona Pineta, preoccupati di non potere dare ai loro ospiti il bene più prezioso, ovvero l’arenile. Da ricordare che anche nell’ultimo autunno-inverno la zona è stata duramente provata dalle mareggiate.

'Problema strutturale'

“Ringraziamo l’amministrazione comunale per averci permesso di dare seguito a questo incontro – è stato il commento del presidente Aja, Alberto Maschio – e l’architetto Segatto per la sua disponibilità, e per averci fornito quelle risposte puntuali che attendavamo e auspicavamo. Da questo punto di vista, dunque, possiamo esprimere una certa soddisfazione. E’ chiaro che rimane aperto il problema strutturale: ogni anno Jesolo si trova a fare i conti con una erosione che mette gli imprenditori, e di conseguenza la città, nelle condizioni di temere per l’avvio della stagione. Invochiamo la Regione a trovare quanto prima una soluzione strutturale, in tempi relativamente brevi. Non possiamo più proseguire in queste condizioni, con soluzioni tampone che non consentono un minimo di programmazione”.