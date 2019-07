Spider-Man: a Venezia l'anteprima nazionale con un doppio appuntamento il 3 e il 4 luglio

Cresce l'attesa per l'uscita del nuovo Spider-Man con un doppio appuntamento a Venezia, il 3 e il 4 luglio, in anteprima nazionale, proprio nei luoghi in cui sono state girate le scene più suggestive del film.

Mercoledì alle ore 22 ci sarà uno spettacolo in piazzetta San Marco che punta a stupire gli spettatori che potranno assistere gratuitamente alla performance, che verrà replicata a seguire nell'arco della serata. Si tratta di un evento unico nel suo genere che prevede la proiezione di un video mapping raffigurante una serie di animazioni del super eroe sulla facciata del Palazzo Ducale, sulla facciata sud-est del campanile e su uno schermo olografico posizionato tra le due colonne del Todaro. Lo show è stato ideato e realizzato dall’agenzia di comunicazione Micromegas e in collaborazione con il Comune di Venezia, Sony Pictures, che ha prodotto il film, e Warner Bros. Entertainment Italia distruibuirà il film nelle sale italiane dal 10 luglio.

Giovedì 4 luglio, invece, alle 21, ci sarà una proiezione in contemporanea, del film diretto da Jon Watts, nelle sale del cinema Rossini di Venezia e IMG Candiani a Mestre. Si tratterà della prima nazionale del film come riconoscimento dell'ospitalità ricevuta a Venezia dalla produzione in occasione delle riprese.

"Spider-Man: Far From Home" ha come protagonista nel ruolo di Peter Parker l'attore britannico Tom Holland che in occasione delle riprese veneziane aveva pubblicamente espresso il suo amore e il suo apprezzamento per la città.

Alle due proiezioni del film sarà possibile accedere con biglietto ordinario (Multisala Rossini: intero 7.50 euro, ridotti 7 euro; studenti, abbonati e Family card 6 euro - IMG Cinemas: intero 9 euro, over 60 7.50 euro, bambini 7, valida anche IMG Card). I biglietti si possono acquistare anche online collegandosi ai siti dei rispettivi multisala (www.comune.venezia.it/it/content/circuito-cinemavenezia-mestre; www.imgcinemas.it).