«Donare il midollo salva una vita»: i calciatori veneziani al convegno su sport e giovani | VD

Avvicinare i giovani studenti delle scuole superiori venete alla professione giornalistica, attraverso la gestione dell’ufficio stampa del convegno “Sport & Cultura”, organizzato dall’Unione Nazionale Veterani dello Sport sezione di Venezia e Delegazione del Veneto in collaborazione con la Casa di Cura “Giovanni XXIII” di Monastier. È accaduto, per la prima volta in Italia, lunedì 15 ottobre presso il centro servizi “Villa delle Magnolie”, nel corso del convegno in cui sono state toccate molte e importanti tematiche legate all’attività sportiva giovanile. Studenti dei licei scientifici ad indirizzo sportivo “Da Vinci” di Treviso e “Brandolini-Rota" di Oderzo che hanno posto le domande ai relatori e studenti dell’Ipsia “Scarpa - Mattei” di Fossalta di Piave, che hanno ripreso con le proprie telecamere il convegno e le interviste.

Una collaborazione, quella tra scuola, mondo giornalistico, dell’impresa e dello sport, fortemente voluta e portata avanti da Carlo Mazzanti, organizzatore del focus, e che è stata sancita dai patrocini della Regione del Veneto - rappresentata dall’assessore Cristiano Corazzari-, del Comitato Veneto del CONI e dell’Ordine dei Giornalisti del Veneto e che ha permesso agli oltre 100 studenti presenti di vivere “sul campo” l’esperienza di addetti stampa dell’evento e di ascoltare gli interessanti interventi dei molti relatori presenti.

L’incontro, dal titolo “Sport e Giovani”, seconda edizione dell’annuale appuntamento di Sport & Cultura ha accolto diversi momenti di confronto tra sportivi, donne e uomini delle istituzioni regionali, nazionali ed europee, presentando un parterre de rois di assoluto livello. Si è parlato di sport ed etica con la premiazione da parte dell’ex giocatore di calcio ed ora amministratore delegato della “Giovanni XXIII” Gabriele Geretto di 3 giocatori speciali, soprattutto sotto l’aspetto umano: Simone Ranzato, 13 enne di Casale sul Sile (Treviso) affetto da SMA2, top player 2017 e 2018 dei Black Lions, squadra di wheelchair hockey, e due giocatori di calcio veneti che hanno donato il midollo osseo: Fabio Caramel dello Spinea e Marco Giacomini del Noventa di Piave.