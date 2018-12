Sportello antiviolenza Riviera: finanziamento regionale di 25mila euro

Via libera dalla Regione Veneto al finanziamento dello Sportello Antiviolenza della Riviera. La somma di 25mila euro è stata ottenuta tramite un bando di finanziamento di interventi per l'istituzione di nuovi centri e sportelli antiviolenza. Un prezioso contributo, frutto del lavoro degli assessori alle Politiche educative e alle Politiche sociali Elena Tessari e Chiara Poppi, che insieme alla cooperativa Iside hanno voluto trovare una risposta adeguata da parte delle istituzioni del territorio ad un fenomeno crescente e allarmante legato alla violenza di genere.

Il progetto

Il progetto è stato promosso dal Comune di Mira e ha raccolto l'adesione degli altri comuni della Riviera: Dolo, Fiesso, Stra, Pianiga, Campagna Lupia, Camponogara, Campolongo, Vigonovo, Fossò. «Siamo soddisfatte di questo risultato condiviso - spiegano Tessari e Poppi - poiché lo sportello in meno di un anno di apertura ha raccolto le richieste di aiuto da parte di 43 donne, 6 in più rispetto al primo bilancio che risale a settembre, evidenziando così un fenomeno preoccupante e di fronte al quale l'amministrazione non può che attivarsi creando rete con il mondo associativo e anche con gli altri comuni del territorio per poter coprire al meglio tutta l'area della Riviera».

Un giorno di apertura a settimana