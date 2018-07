E chi lo ferma più? Piroette e acrobazie veneziane per il nuovo spot Red Bull | VIDEO

"Cosa non si fa per amore?", è la nuova campagna del colosso del beverage. Pasha Petkuns, star del parkour, perde la sua bella cadendo dal vaporetto. La raggiunge in modo "insolito" giusto in tempo per i foghi del Redentore