Inaugurata la stagione lirica al Teatro La Fenice di Venezia

Macbeth di Giuseppe Verdi, diretto dal maestro Myung-Whun Chung, ha inaugurato venerdì sera la stagione lirica e di balletto 2018/2019 del Teatro La Fenice. Il melodramma verdiano composto su libretto di Francesco Maria Piave e Andrea Maffei, dal dramma di William Shakespeare, è stato presentato in un nuovo allestimento con la regia di Damiano Michieletto, le scene di Paolo Fantin, i costumi di Carla Teti, le luci di Fabio Barettin e i movimenti coreografici di Chiara Vecchi.

Le prossime date

Lo spettacolo – sostenuto, come da tradizione in occasione dell’apertura di stagione, dal Freundeskreis des Teatro La Fenice – andrà in scena anche il 25, 27, 29 novembre e l’1 dicembre 2018. Il maestro Chung ha guidato l’Orchestra e il Coro del Teatro La Fenice – maestro del Coro, Claudio Marino Moretti – e un cast di interpreti composto, tra gli altri, dal baritono Luca Salsi nel ruolo del protagonista, dal basso Simon Lim in quello del generale Banco, dal soprano Vittoria Yeo in quello di Lady Macbeth e dal tenore Stefano Secco in quello di Macduff. Allo spettacolo ha partecipato, in rappresentanza dell'Amministrazione comunale, la vicesindaco Luciana Colle.