Dopo le dimissioni di Zingarelli, Stefano Sernia è il nuovo ad di Polymnia

Stefano Antonio Sernia è il nuovo segretario generale della Fondazione di Venezia e nuovo amministratore delegato di Polymnia, in sostituzione del dimissionario Valerio Zingarelli. «La nomina risponde all’esigenza di rafforzare ed ottimizzare le azioni e la visione della fondazione insieme a Fondazione M9 e M9 District. - ha spiegato il presidente Giampietro Brunelli - Il segretario generale dovrà, dunque, essere una figura trasversale nel segno della trasparenza all’interno di un’organizzazione in cui i direttori mantengono la loro autonomia operativa».

Rinnovato il consiglio di Polymnia

Nel corso della Cda è stata anche rinnovata la composizione del consiglio di Polymnia (M9 District), presieduto da Luigi Magistro. A Guido Guerzoni subentra Edmondo Pasquetti come consigliere delegato alla promozione del distretto M9. Il Cda risulta, quindi, così composto: Luigi Magistro presidente; Stefano Sernia amministratore delegato; Edmondo Pasquetti consigliere delegato; Vasco Boatto, Francesco Fracasso, Luigi Menegatti, Amerigo Restucci consiglieri. «Ci tengo ad augurare buon lavoro - conclude Brunello - a Stefano Sernia e ad Edmondo Pasquetti. Sicuramente trasferiranno le loro competenze e la loro esperienza nei nuovi incarichi che andranno a ricoprire e sono certo sapranno fare squadra con tutti i soggetti del gruppo a partire dalla Fondazione di Venezia».

Stefano Antonio Sernia

Stefano Sernia, 58 anni, laureato in economia e commercio all’Università La Sapienza di Roma, è attualmente direttore amministrazione, finanza e controllo di gestione di LazioCrea S.p.A.Tra i diversi incarichi ricoperti si segnalano quello di direttore generale di Agecontrol S.p.A., di direttore di Agea, l’agenzia per le erogazioni in agricoltura, e di direttore centrale della Direzione centrale amministrazione e pianificazione e controllo dell'agenzia delle entrate. È stato, inoltre, componente dell’organismo di vigilanza di Equitalia Nord S.p.A.