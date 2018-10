Stefano Benetton: in undici ore da Venezia fino in cima alla Marmolada

Stefano Benetton, con la salita da Venezia alla Marmolada compiuta sabato 13 ottobre scorso, ha terminato le sue scalate, fatte in bici e poi a piedi, dai punti più bassi ai più alti delle province venete. Così, come gran finale, ha deciso di usare lo stesso criterio però ragionando sulle "misure" della regione. Da Venezia alla Marmolada, quindi, una salita che rappresenta anche la voglia, oltre che di confrontarsi con i propri limiti, di raccogliere informazioni sul territorio in cui viviamo. La sua esperienza è raccontata da PadovaOggi.

Il tragitto

È partito all'una da Montegrotto (Padova), scortato dai familiari in auto, ma il vero viaggio è iniziato da Venezia, dove si è messo in sella alla bicicletta che il sole ancora non era ancora sorto. Arrivato a passo Fedaia ha lasciato le due ruote e proseguito a piedi. Ci vogliono molto allenamento e convinzione per compiere questo tipo di imprese in tempi record. Anche in questo caso, Stefano aveva previsto di metterci undici ore ad arrivare in cima partendo dai canali di Venezia: ha impiegato solo un minuto in più rispetto alle previsioni.

I paesaggi

L’atleta di Montegrotto ha potuto così constatare, nelle diverse tappe di questa singolare avventura, come cambia non solo il paesaggio, salendo di quota, ma anche come la popolazione sia praticamente tutta distribuita nella parte pianeggiante della regione, lasciando quasi disabitati i paesi che si incontrano mano a mano che si avanza. Infine la Marmolada: Stefano si è reso conto, vedendola da vicino, come lo strato gelato del ghiacciaio sia sempre meno consistente.