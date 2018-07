In concerto a Trieste, Steven Tyler degli Aerosmith si concede un giro per Venezia

Anche i divi fanno i turisti. E non è stato da meno Steven Tyler, leggenda della musica rock internazionale, front man degli Aerosmith ora impegnato in un tour in compagnia della Loving Mary Band. Proprio in una pausa dallo stage, alla vigilia del concerto che animerà mercoledì sera Piazza Unità d'Italia, il "demone urlante", come è conosciuto tra i fan, si è concesso una giornata in laguna. Con uno stile sempre sopra le righe, in compagnia di una bella bionda a cui non ha lesinato attenzioni, come testimoniato dagli scatti di Riccardo Scalise (alias Mr. Selfie).

Tra una ripresa e l'altra

Ultime giornate in laguna anche per un altro divo, la star di Hollywood Matt Dillon (Giovanni guerrieri, I ragazzi della 56° strada, Rusty il selvaggio, Drugstore Cowboy, Mister Wonderful, Da Morire, Crash), impegnato sul set di Honey in the Head, nuovo film del regista Til Schweiger, con un altro pezzo da 90, Nick Nolte. I due celebri attori sono stati immortalati tra via Garibaldi e Santa Maria Formosa, mentre erano impegnati nelle riprese del nuovo film, nel quale interpretano il ruolo di padre e figlio. E tra un ciak e l'altro, per Dillon, non è mancato anche un giro in taxi per i canali veneziani.