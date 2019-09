Stop alla droga anche a Jesolo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

"Sabato sera, momento clou per Via Bafile a Jesolo, dove i giovani escono, si divertono e purtroppo alcuni fanno uso di sostanze stupefacenti. Abbiamo sentito nei vari media locali che l’uso di queste sostanze sta aumentando sempre più tra i ragazzi. Per questo i volontari dell’associazione Mondo Libero dalla Droga hanno deciso di fare qualcosa per ribaltare questa scena. Passeggiando per la via principale hanno distribuito migliaia di opuscoli informativi su vari tipi di droghe che spiegano gli esatti effetti a lungo e breve termine di ognuna così che si possano prendere decisioni più consapevoli e si può scegliere di vivere una vita libera dalla droga e godersi un sano divertimento. I volontari hanno informato anche i genitori che, sempre più preoccupati, non sanno come aiutare i propri figli, infatti alcuni di questi se ne sono presi più copie. I volontari sanno e sostengono che “L’arma più efficace nella guerra contro le droghe è l’istruzione.” come scrisse l’umanitario L. Ron Hubbard e a prova di questo a settembre inizieranno nuovamente le conferenze all’interno delle scuole così che gli studenti si possano veramente rendere conto di cosa fanno queste sostanze allucinogene. Per ricevere il materiale gratuito o per maggiori informazioni scrivi a mondoliberodalladrogapadova@gmail.com".

