Plateatici di Venezia, stop a nuove concessioni

Stop al rilascio di nuovi ampliamenti in centro città. Dopo il blocco agli alberghi e ai take away, la Giunta comunale di Venezia ha disposto anche la sospensione di nuove concessioni di suolo pubblico. Una sperimentazione che avrà una durata iniziale di 12 mesi.

La sperimentazione

Si tratta di una delibera con la quale l'Amministrazione intende pianificare l'occupazione del suolo nel centro storico cittadino, integrando quella adottata nel 2012 e poi modificata nel 2015. «Con questa delibera - ha commentato il sindaco Luigi Brugnaro - andiamo a mettere fine a un automatismo che concedeva, a chi ne facesse richiesta, di poter ottenere l’utilizzo di suolo pubblico. Ora stiamo invertendo la rotta. Ci siamo presi l’autorevolezza di poter decidere noi se rilasciare nuovi permessi o meno. Se ci saranno nuovi plateatici nella città storica sarà stabilito volta per volta, caso per caso”.