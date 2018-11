Stop ai taxi di terra a Santa Marta e San Basilio

Le aree di San Basilio e Santa Marta non sono più accessibili al servizio di taxi di terra. Il provvedimento, in vigore da venerdì, è stato preso dall'Autorità portuale, che ha posto dei nuovi limiti al transito. Nello specifico, è stata applicata una disposizione del 2010 che prevede che i taxi possano accedere e prelevare clienti solo nel caso si tratti di residenti dell'area oppure di passeggeri di navi che attraccano a San Basilio.

Servizi sospesi

«Noi non possiamo per disposizioni di Legge porre limiti all'accesso del servizio e non abbiamo nemmeno gli strumenti per capire se il cliente sia un residente o un turista che si reca ad uno degli hotel dell'area (che non è autorizzato al transito). - spiegano da Radiotaxi - Per quanto la vicenda possa apparire assurda, gli agenti di sicurezza addetti al controllo al varco di Sant'Andrea non permettono ai taxi il transito se non limitatamente ai casi specifici sopra elencati. Non potendo determinare la natura del passeggero, siamo stati costretti a sospendere tutte le prenotazioni e le chiamate da e per San Basilio».

La replica

«Non è così, basterebbe conoscere norme e responsabilità! - ha twittato Pino Musolino, Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale -. A San Basilio il servizio per i residenti è garantito, ma essendo area demaniale portuale non è garantito il libero accesso per caricare qualunque servizio! C’è chi gioca sull’ambiguità per fare cose non consentite».