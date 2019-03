Stop al tram, linee T1 e T2 erogate con corse sostitutive: ecco quando

Actv informa che per consentire a Veritas interventi di potatura alberi a Favaro, Mestre e Marghera, per l'intera giornata di sabato 23 marzo 2019 le linee tranviarie T1 Favaro-Venezia e T2 Mestre Centro-Marghera saranno erogate tramite servizio automobilistico sostitutivo. Per la linea T1 si ricorda che, con servizio bus sostitutivo, la fermata San Giuliano direzione Mestre viene effettuata dal lato opposto (Porta Rossa).

Per la linea T2, in considerazione delle particolari caratteristiche del percorso effettuato e considerando la contestuale presenza del mercato settimanale a Marghera, il servizio automobilistico sostitutivo verrà attivato secondo le seguenti modalità:

da Marghera a Mestre Centro da inizio servizi e fino alle ore 15:00 da capolinea segue per Brunacci, Bottenigo e Pasini, da qui devia per Beccaria, Parmesan, Paleocapa, Sant’Antonio, Rizzardi, Vempa, Favretti (Mestre FS in superficie), Cappuccina e Mestre Centro;

da Marghera a Mestre Centro dalle ore 15:00 e fino a fine servizi da capolinea segue per Brunacci, Bottenigo, Pasini, Beccaria, Rinascita, Mercato, Sant’Antonio, Giovannacci, Vempa, Favretti (Mestre FS in superficie), Cappuccina e Mestre Centro;

da Mestre Centro a Marghera segue il percorso inverso.

Conseguentemente vengono omesse o modificate le seguenti fermate della rete tranviaria:

Sottopasso Mestre FS - in sostituzione in entrambe le direzioni si effettua la fermata in superficie di P.le Favretti;

P.le Giovannacci - in sostituzione in direzione Marghera si effettua la fermata bus di P.le Giovannacci, mentre in direzione Mestre Centro si effettua la fermata bus di Via Rizzardi;

Emmer (Via della Rinascita) - in sostituzione si effettuano le fermate bus di Via Pasini e Via Beccaria;

Beccaria (Via della Rinascita) - in sostituzione in direzione Mestre Centro si effettua la fermata bus di Via Beccaria - Chiesa;

Bottenigo (Via Cafasso) - in sostituzione in entrambe le direzioni si effettua la coppia di fermate bus di via Bottenigo.