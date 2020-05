Strisce blu: dal 3 giugno i primi 90 minuti di sosta saranno gratuiti

L'amministrazione comunale di Venezia ha disposto l'esenzione dal pagamento della tariffa prevista sulle righe blu del Comune di Venezia per i primi 90 minuti di stazionamento del veicolo, a partire dal 3 giugno. Sono esclusi dal provvedimento Piazzale Roma, porte di San Giuliano e il parcheggio centro commerciale Interspar.

Primi 90 minuti sulle strisce blu gratis

Chi utilizza le aree di sosta dovrà munirsi di ticket nei parcometri ed esporlo sul cruscotto del veicolo. Nello specifico, per usufruire della sosta gratuita per i primi 90 minuti sarà sufficiente recarsi al parcometro e schiacciare il tasto verde. In alternativa si dovrà registrare l’inizio della sosta con l’apposita Avm Venezia Official App.

«La Città si avvia alla ripartenza e, con questa decisione avviamo un sistema che permetterà di dare ascolto sia alla richiesta dei residenti che a quella dei commercianti ed esercenti che hanno ripreso l'attività in questa ultima settimana. - spiega l'assessore alla mobilità Renato Boraso - Il parcometro emetterà uno scontrino con data e orario di validità della sosta che il cliente dovrà esporre sul cruscotto dell’autovettura».