In costume a San Marco, si scusano: «Era una performance, toglieteci le multe»

In costume, stesi con gli asciugamani davanti alla basilica di San Marco, e per questo multati dalla polizia locale veneziana. Poche ore dopo, però, gli studenti hanno motivato il loro gesto, spiegando di aver messo in atto una performance artistica, scusandosi per ciò che avevano fatto e chiedendo che le sanzioni (200 euro a testa a cinque ragazze) vengano annullate.

La performance

Si tratta, come detto, di un gruppo di studenti provenienti dalla Germania. Stando alla loro versione dei fatti, i giovani sarebbero impegnati in questi giorni in un programma educativo della Biennale: nell'ambito delle attività, il loro professore avrebbe suggerito di creare una performance in un luogo pubblico, in linea con il tema "Open space" della mostra di architettura. Così mercoledì i ragazzi hanno deciso di disporsi in un luogo affollato e posizionare gli asciugamani a terra, un gesto che - a loro dire - i tedeschi utilizzano, in modo non molto educato, per tenere occupato il posto sulle spiagge.

Contro il turismo sfrenato

L'intento era dunque critico, non solo contro questa usanza ma anche nei confronti della deriva turistica di Venezia. «L'idea è che Venezia sia incredibilmente bella, ma tristemente invasa da turisti ogni giorno - hanno scritto - Nessuno di noi era mai stato in piazza San Marco e non sapevamo dei divieti. La nostra era una performance di 3 minuti per dire che i turisti stanno togliendo spazio a Venezia». E concludono: «Non era nostra intenzione offendere i sentimenti di nessuno, né distruggere la reputazione della città. Ci dispiace che la nostra azione sia stata fraintesa, chiediamo che le sanzioni a nostro carico siano cancellate».