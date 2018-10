Foto in costume a San Marco, sanzionate 5 studentesse tedesche | VIDEO

Il video è stato condiviso nella pagina facebook Venezia non è Disneyland. Alcuni studenti universitari, in visita in laguna dalla Germania, nel pomeriggio di mercoledì hanno pensato di immortalare la propria gita con uno scatto diverso sal solito davanti alla basilica. In costume con tanto di asciugamani da mare. A pochi passi da loro, la scena è stata vista dagli agenti della polizia locale, che hanno sanzionato 5 ragazze, ciascuna con una multa da 200 euro