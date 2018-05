Studio 3A cresce a Dolo, nuova "casa" per la società specializzata in risarcimenti

Di sedi Studio 3A ne ha diverse, in tutta Italia, ma riveste un significato speciale l’inaugurazione (mercoledì 9 maggio, dalle 19.30) della nuova “casa” che la società specializzata in valutazione delle responsabilità nei sinistri apre a Dolo, in via Mazzini 142. Proprio dalla città rivierasca, infatti, nel 1997 è partita l’avventura della società, che da piccola infortunistica stradale è cresciuta fino a diventare una delle realtà più importanti del settore a livello nazionale, tanto da essere trasformata in società per azioni. Di qui la necessità di mettere a disposizione dei cittadini della Riviera del Brenta un punto di riferimento più consono e moderno rispetto alla “vecchia” sede di via Zinelli.

La sede

Il nuovo ufficio è collocato in una posizione strategica, lungo il Naviglio sulla Regionale 11, di fronte al parcheggio della vecchia entrata dell’ospedale. Nei locali, oltre alla hall, al magazzino e ai servizi, trovano spazio due uffici per l'accoglienza di coloro che si rivolgono alla società. Il tutto nello stesso stile del centro direzionale di Mestre e di tutte le altre sedi (l’ultima a essere stata inaugurata, lo scorso ottobre, è stata quella di Cagliari). Alla cerimonia del taglio del nastro, oltre al presidente Ermes Trovò e a tutta la squadra, interverranno anche varie autorità. Atteso pure il sindaco di Dolo, Alberto Polo.