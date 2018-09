Inaugurata succursale del liceo Montale a San Donà: 350 mila euro per nuovi spazi

Taglio del nastro nella succursale del Liceo Montale di San Donà di Piave dopo i lavori della Città metropolitana. Inaugurazione martedì mattina, l'ex centro di formazione professionale è stato oggetto quest’estate di lavori di riconversione per adeguare la struttura a ospitare 16 aule per l’attività didattica. L’intervento è stato realizzato in seguito all’accordo tra la Città Metropolitana di Venezia e la Regione Veneto proprietaria dell’immobile che ha una superficie pari a circa 1400 metri quadri.

Gli spazi

Il progetto prevedeva la riconversione di alcuni laboratori in aule didattiche, il miglioramento di alcuni spazi già adibiti ad aule didattiche ai piani primo e secondo con modifica della forometria esterna, adeguamenti impiantistici e variazione dell’impianto distributivo del piano terra per aumentare il numero di servizi igienici e la fruibilità dei locali adibiti ad uffici amministrativi.

Al taglio del nastro ufficiale sono intervenuti il consigliere delegato metropolitano Saverio Centenaro in rappresentanza del sindaco Luigi Brugnaro, il vice presidente della Regione Veneto Gianluca Forcolin, il sindaco di San Donà di Piave Andrea Cereser, la direttrice scolastica dell’istituto Elisabetta Pustetto, i rappresentanti degli studenti e dei genitori, il dirigente dei lavori pubblici della Città metropolitana Simone Agrondi, il funzionario del Dipartimento dei Servizi al Territorio e Gestione del Patrimonio Edilizio Matteo Morandina, il dirigente scolastico vicario Luciano Carpenedo.

Gli enti coinvolti

“Questo è un esempio di collaborazione tra enti pubblici che ricopre un grande significato – ha detto Saverio Centenaro -. E’ stato un percorso non semplice, ma grazie alla disponibilità di tutti siamo arrivati ad un risultato più che soddisfacente. Uno stimolo particolare ci è arrivato anche dagli studenti e dai loro genitori che sono stati un tassello importante nello studio del progetto. Questo taglio del nastro è, però, solo un primo passo: da oggi inizia un nuovo percorso che vede coinvolti Città metropolitana, Regione Veneto e Comune di San Donà che ci auguriamo possa portare all’ampliamento definitivo del Liceo Montale come auspicato dalla direzione scolastica”. Gli interventi, realizzati secondo le indicazioni normative, ammontano ad una spesa complessiva di 350.000 euro.