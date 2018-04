Colpaccio sfiorato in Riviera del Brenta, il cinque al SuperEnalotto vale 19mila euro

La fortuna ha solo sfiorato due giocatori del SuperEnalotto veneti: nello stesso concorso che ha regalato 130,2 milioni di euro a Caltanissetta, sono stati centrati due 5 da 19mila euro ciascuno, con le schedine convalidate a Mira (tabaccheria edicola 36 in via Giovanni XXIII) e San Vito (località del Comune di Altivole in provincia di Treviso, tabaccheria in via Asolana 21). Per il prossimo concorso il jackpot di ripartenza metterà sul piatto 24 milioni di euro: in Veneto, riporta Agipronews, è stato centrato il penultimo jackpot l'1 agosto dello scorso anno, con 78 milioni finiti a Caorle.