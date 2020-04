Tacai a'n ciòdo: la raccolta fondi illustrata a favore della Croce Rossa Veneto

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

"Tacai a’n ciòdo è una raccolta fondi organizzata da illustratori e illustratrici a sostegno della Croce Rossa del Veneto. Dal 17 Aprile al 01 Maggio 2020 sarà possibile ordinare al sito www.tacaianciodo.bigcartel.com una o più fantastiche illustrazioni messe a disposizione dagli artisti del territorio, che verranno stampate in formato poster A4 e spedite a casa. Il ricavato degli acquisti sarà devoluto alla Croce Rossa del Veneto in sostegno all’emergenza Covid-19. Le stampe verranno recapitate all'indirizzo segnalato dal donatore appena l’emergenza lo permetterà. Scopri tutte le illustrazioni disponibili nel sito https://tacaianciodo.bigcartel.com/ Seguici sui social per non perderti gli aggiornamenti! https://www.facebook.com/Tacaianciodo/ https://www.instagram.com/tacaianciodo/"

