Progetto cittadinanza attiva, i bambini installano la targa per “Il Marzenego, il piccolo grande fiume di Noale”

Lo scorso anno tutte le classi quarte dell’I.C Comprensivo di Noale con uno sviluppo maggiore da parte dell’attuale classe quinta D coadiuvata dalla conduttrice di laboratorio della Geostoria locale Marialina Bellato e dal prof. Mario Tonello di Storia a Mestre hanno avviato un progetto di cittadinanza attiva.

Il corso

Questo corso ha avuto la durata di tutto l’anno scolastico ed ha assunto come principale finalità la sensibilizzazione verso il fiume Marzenego. Questo è avvenuto attraverso lo studio della morfologia del fiume, del suo stato di “salute”, dell’insediamento di attività economiche che hanno favorito lo sviluppo industriale ed abitativo di Noale e ha coinvolto gli alunni in un “compito autentico” che li ha portati ad incontrare l’amministrazione comunale, l’Assessore all’Ambiente Dini, e a proporre azioni concrete per poter migliorare le condizioni di questo fiume oltre che dei corsi minori. Una di queste proposte è stata quella di dare importanza a questo fiume e ai fossi minori attraverso l’installazione di targhe che ne riportino il nome dichiara l’insegnante Cristina Bertoldo. Dirigente Scolastica, Francesca Bonazza: “Ringrazio tutti i ragazzi che hanno aderito con passione ed entusiasmo a questo progetto e anche tutte le insegnanti per la disponibilità e la dedizione che mettono per far crescere l’attenzione dei nostri ragazzi al rispetto dell’ambiente.

L'evento

Assessore Alessandra Dini: «L’incontro con i ragazzi della 5D è avvenuto a maggio ed avevo promesso di iniziare il percorso per installare le targhe con il nome del Fiume Marzenego come previsto da contratto di fiume. Abbiamo pensato di iniziare dal nuovo ponte realizzato a ridosso del campo da calcio di Noale molto frequentato dai cittadini perché collega il centro con la nuova area commerciale. Promuovere la partecipazione dei giovani in questi progetti è essenziale, specie quando si tratta di tematiche ambientali con impatto a lungo termine utili anche per far conoscere il proprio territorio». Il percorso del progetto per il Fiume Marzenego è pubblicato nel sito: www.ilfiumemarzenego.it