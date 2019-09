Bar senza slot machine, il comune di Venezia dona tre targhe di ringraziamento

Continuano numerose le richieste di adesione all'iniziativa del Comune di Venezia, che ha realizzato una targa di ringraziamento per gli esercizi pubblici che non hanno mai installato, o hanno deciso di togliere, le slot machine nei loro locali.

La targa

L'assessore comunale alla Coesione sociale, Simone Venturini, martedì mattina ne ha consegnate altre 3 a Paolo, Enrico e Maurizio, titolari di esercizi pubblici rispettivamente di Asseggiano, Chirignago e di via Milano a Mestre. Si ricorda che bar, osterie, ristoranti, pizzerie, tabaccherie e tutte le altre attività che, pur avendone possibilità, hanno deciso di non installare gli apparecchi per il gioco o di rimuoverli se precedentemente installati, possono aderire all'iniziativa compilando il modulo disponibile a questo indirizzo.