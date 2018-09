Targhe e contrassegni, spostamento degli uffici da Mira a Mestre e Venezia

Approvata venerdì la delibera del contratto di servizio con la San Servolo Srl, la società cui sarà assegnata la gestione dei “contrassegni e targhe laguna Veneta", con uno spostamento degli uffici da Mira a Mestre.

Il servizio in città

«Ho proposto di creare un punto per la gestione del servizio dei contrassegni anche a Venezia - scrive la capogruppo del Pd in Consiglio comunale, Monica Sambo - per almeno una volta alla settimana. Una proposta accolta con favore anche dal sindaco e dal Consiglio metropolitano. Un ringraziamento a tutta l’amministrazione per questo importante impegno».

Isole

Ad aprile di quest’anno l’ufficio delle targhe nautiche era stato portato da Marghera a Mira. «Lo spostamento prima da Venezia a Marghera e poi da Marghera a Mira - scrive Sambo - aveva creato notevoli disagi per i cittadini di Venezia e delle isole. Con la creazione di due uffici, uno a Meste e uno a Venezia, l’amministrazione metropolitana va incontro alle esigenze dei diportisti, in particolare quelli residenti nelle isole che erano particolarmente penalizzati».