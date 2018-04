Tartaruga "caretta caretta" spiaggiata a Ca' Savio, la prontezza di spirito le salva la vita

Ora si trova in prognosi riservata al Centro cetaceo di Riccione, specializzato nel recupero, nella cura e nella riabilitazione delle tartarughe marine. Stanno leggermente migliorando le condizioni di salute della tartaruga trovata un paio di giorni fa spiaggiata a Ca' Savio, all'altezza dell'accesso al mare di via Retrone.

Il recupero

Grazie alla prontezza di spirito di Vittorio e Donatella nell'avvistamento della tartaruga in difficoltà e all'immediato contatto con Verdelitorale e con il Wwf Oasi Alberoni, è stato possibile per gli operatori della Capitaneria di porto recuperare la tartaruga "Caretta, caretta", con un carapace di 45 centimetri, e trasportarla al centro di primo soccorso al Lido. La tartaruga è stata poi consegnata ai volontari della Fondazione Cetacea onlus di Riccione, dove è stata sottoposta a tutte le cure del caso.

In attesa della completa guarigione

Ora associazione e Wwf rimangono in attesa di una pronta guarigione della Caretta Caretta, prima di rimetterla in mare come successo quattro anni fa con la tartaruga "Amleto". e per una rimessa in mare come accadde un quattro anni fa con la tartaruga Amleto.