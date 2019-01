Ticket per Venezia. «Urgente un confronto con le categorie»

Potrebbe diventare un cambiamento epocale. L'idea della tassa di sbarco per la città di Venezia ha grosse potenzialità ma comporta anche parecchie insidie nella fase attuativa: chi deve essere esentato, come si riscuote il ticket, come si fanno le verifiche. E ancora tanti altri interrogativi a cui servirà trovare risposta. Per questo l'opposizione veneziana (Pd e Lista Casson) chiede la convocazione di una commissione congiunta perché il Consiglio comunale possa contribuire alla stesura del regolamento di attuazione.

Tutele per i familiari

Un momento di confronto in cui coinvolgere anche le categorie e la cittadinanza, con l''intento di evitare che il nuovo provvedimento «sia solo un modo per far cassa» e di «vincolare l’utilizzo delle risorse ai servizi e alla tutela di Venezia». «Riteniamo che questo strumento sia importante ma che giocherà un ruolo fondamentale il regolamento di attuazione - scrivono i Pd Monica Sambo, Nicola Pellicani, Emanuele Rosteghin e i componenti della Lista Casson Giovanni Pelizzato e Rocco Fiano -. Dovrà essere tutelato chi lavora e studia a Venezia ma anche chi intende fruire di alcuni servizi presenti in città. Sarà importante anche elaborare un metodo per esentare i parenti che vengono a trovare i propri familiari».

Tavolo tecnico

L'obiettivo, secondo i firmatari, è che il ticket funzioni davvero come strumento per contenere gli accessi alla città. «L’onorevole Pellicani - scrivono - ha presentato alla Camera un Odg che impegna il governo a promuovere entro 30 giorni un tavolo tecnico istituzionale allargato alle forze economiche e sociali per la definizione del regolamento applicativo prevedendo che la quota parte principale delle risorse venga destinata a misure a sostegno dei residenti, nonché al contrasto del degrado e alla tutela del patrimonio storico e culturale del territorio. Anche a livello comunale nelle prossime settimane presenteremo una mozione che racchiuda le nostre idee e le nostre proposte sul tema».