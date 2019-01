Cgil su aumento Ires: «Personale delle Ulss all'osso e qualità a rischio, va cancellato»

«Cancellare subito la norma». A chiederlo è la Funzione Pubblica della Cgil del Veneto. Si tratta del raddoppio del valore dell'Ires, la tassa sul reddito d'impresa della legge di stabilità appena approvata, che dal 12 passerebbe al 24%. Un'imposta che riguarda anche gli enti sociosanitari e ospedalieri pubblici. Costi ulteriori «che avranno un impatto sui bilanci delle Ulss, anche quelle del Veneziano, le cui ricadute non potranno che riguardare cittadini e lavoratori». Il sindacato dice: «Una scelta scellerata».

Qualità

«Sette milioni in meno per la salute dei Veneti, 1 milione e 393.674 euro in meno nel caso della Ulss3 Serenissima, e 250 mila euro per la Ulss4 Veneto Orientale - scrive il segretario Daniele Giordano -. Una mazzata che va a penalizzare indiscriminatamente tutti e in particolare quelle realtà che cercano di avere un sistema di assistenza pubblico di qualità. Recuperare le risorse per coprire il taglio sarà tutt’altro che semplice dato che in questi anni si sono già fatti importanti processi di razionalizzazione».

Turn over

«Come dimostrano tutte le analisi - prosegue Giordano - il sistema sociosanitario è a rischio collasso se non vi sarà una chiara inversione di tendenza nelle assunzioni di personale medico, infermieristico e tecnico. Siamo pronti a ogni forma di lotta per contrastare ogni ipotesi che veda la determinazione di questi risparmi non sostituendo i pensionamenti di medici e infermieri, o tagliando i costi di qualche appalto con le inevitabili ricadute sui lavoratori che vi operano. Per queste ragioni ci aspettiamo una presa di posizione forte della giunta Zaia e di tutte le forza politiche affinchè – conclude Giordano – questo ennesimo colpo alla salute dei veneti sia immediatamente cancellato».