Tavolo e sedie sul pontile: la cena romantica a Jesolo, a due passi dal mare, è servita

Una cenetta romantica, è proprio il caso di dirlo, a due passi dal mare. È quella improvvisata da una probabile coppia nella giornata di mercoledì a Jesolo, che si è arrangiata per organizzare una serata con i fiocchi. Non fosse altro che per farlo ha occupato un pontile della spiaggia in corrispondenza di piazza Brescia.

Con tanto di tavolo e sedie

I due avrebbero comprato il cibo al chiosco poco distante, poi si sarebbero accomodati sul pontile attrezzati di tutto punto, con tanto di tavolo e sedie, per poter mangiare in assoluta comodità.