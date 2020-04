Prorogata la chiusura dei teatri fino al 3 maggio, rimborso dei biglietti in voucher

I teatri Goldoni di Venezia, Verdi di Padova e Mario del Monaco di Treviso annullano gli spettacoli fino al 3 maggio nel rispetto delle misure di prevenzione e contenimento dei contagi previste dal governo. Tutti gli eventi in programma non andranno, quindi, in scena e i biglietti già acquistati verrano rimborsati mediante dei voucher.

Il rimborso in voucher

I biglietti di tutti gli spettacoli cancellati dal 24 febbraio al 3 maggio saranno convertiti in voucher con la validità di un anno dalla data di rilascio. Per ottenere il voucher è necessario presentare richiesta via mail scrivendo all’indirizzo rimborsi@teatrostabileveneto.it e indicando nome e cognome, titolo e data dello spettacolo annullato e allegando la foto o la scansione del biglietto per il quale si richiede il voucher.

Per il rimborso degli abbonamenti, invece, bisogna attendere la fine delle stagioni per capire quanti e quali spettacoli sono stati persi. Le quote inutilizzate dell’abbonamento verranno rimborsate tramite un voucher del valore corrispondente a quelli degli spettacoli persi da scalare dall’acquisto dell’abbonamento della stagione successiva.

Per richiedere ulteriori informazioni o chiarimenti si possono contattare le biglietterie dei teatri telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00.

