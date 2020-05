Il Teatro Stabile e Arteven programmano la stagione teatrale 2020-2021

Il Teatro Stabile del Veneto e Arteven si muovono verso la programmazione della stagione teatrale 2020/2021. Si è svolto, infatti, un incontro tra l'assessore alla cultura Cristiano Corazzari e i vertici del Teatro Stabile del Veneto e di Arteven per programmare il prossimo cartellone teatrale, nel rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza e i protocolli sanitari per il contenimento del diffondersi del Coronavirus. Il progetto a cui si sta lavorando prevede la programmazione di dieci spettacoli dal vivo per 200 recite complessive distribuite nel territorio regionale premiando quelle piazze che si impegneranno a ospitare in netta prevalenza gli spettacoli prodotti da compagnie venete.

«Stiamo vivendo una straordinaria emergenza globale, dalla quale intravediamo possibili e graduali vie d’uscita – sottolinea Corazzari – e, con la necessaria prudenza ma con altrettanta determinazione, ci stiamo impegnando per consentire alle nostre istituzioni e associazioni culturali, pur con tutte le difficoltà e le limitazioni causate dalla persistenza del virus, di continuare a essere presenti e attive nel nostro territorio. L’ipotesi operativa proposta dal Teatro Stabile e Arteven indica una soluzione concreta di ripresa delle attività, in mancanza della quale il vasto mondo della cultura e dello spettacolo, gli artisti e le migliaia di lavoratori del settore, vedrebbero seriamente compromesso il loro futuro».

«Riaprire le porte dei teatri e dei luoghi dell’arte, anche nei piccoli centri e nelle realtà più periferiche – aggiunge l’assessore – significa svolgere un irrinunciabile servizio pubblico, restituendo ai cittadini una risorsa di cui in questo periodo hanno bisogno più che mai».