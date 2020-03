Teatro Stabile del Veneto, spettacoli annullati: i dettagli

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

In ottemperanza al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulle misure di contenimento e gestione del Coronavirus, il Teatro Stabile del Veneto comunica che tutti gli spettacoli e gli eventi in programma fino all’8 marzo nei teatri Verdi di Padova, Goldoni di Venezia e Mario Del Monaco di Treviso sono annullati. Si comunica, inoltre, che le biglietterie dei teatri restano chiuse così come sono sospese tutte le attività di formazione, dalle lezioni della Scuola Teatrale d’Eccellenza ai laboratori in corso. Seguiranno ulteriori aggiornamenti relativi alla riprogrammazione o alla cancellazione degli spettacoli sospesi e dei relativi biglietti.