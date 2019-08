Teatro Toniolo: prende il via mercoledì 4 settembre il rinnovo della campagna abbonamenti

Prende il via mercoledì 4 settembre presso la biglietteria del Teatro Toniolo il rinnovo della campagna abbonamenti per la stagione teatrale 2019-2020.

Info utili

Dalle 11 alle 12.30 e dalle 17 alle 19.30 la biglietteria è aperta per gli abbonati che vogliono rinnovare confermando il proprio posto a teatro. La campagna di rinnovo è aperta fino a domenica 22 settembre. Gli abbonati della stagione di Danza 2018-19 hanno la possibilità di acquistare il nuovo turno del martedì con uno sconto di 15 euro sul prezzo di listino e di mantenere il proprio posto. Da venerdì 27 a domenica 29 la biglietteria del Toniolo sarà aperta per chi vuole effettuare il cambio turno e posto. Per chi vuole comperare un nuovo abbonamento invece la data da segnare in agenda è quella del 4 ottobre: da venerdì 4 infatti si potrà acquistare un abbonamento per il nuovo turno del martedì e per quelli del mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica. Per l'acquisto dei singoli biglietti invece bisognerà aspettare invece sabato 19 ottobre con l'apertura della biglietteria per il primo spettacolo della stagione del Teatro Toniolo, Alice della compagnia Momix Dance Company.