Il vetro a lume, dettagli impercettibili in piccoli capolavori artistici

Vetro a lume, dimostrazione pratica al chiostro del museo M9, lunedì pomeriggio, nell'ambito di The Venice Glass Week, dal 7 al 15 settembre, con iniziative dedicate all'arte vetraria artistica dell'isola veneziana, in laguna e terraferma. Spettacolare dimostrazione del maestro vetraio Mauro Vianello: l'artigiano-artista ha mostrato i segreti della tecnica del "vetro a lume", tecnica eccezionale per pezzi che necessitano di un lungo lavoro, oltre che di un'abilità fuori dal comune, perché non possono essere ottenuti con la soffiatura in fornace. Ad assistere alla dimostrazione anche l'assessore al Turismo Paola Mar.

Nel distretto del commercio

«In soli 3 anni Venice Glass Week ha raggiunto i 180 eventi diffusi in tutto il territorio comunale - ha dichiarato l'assessore, che assieme alla presidente del Consiglio Ermelinda Damiano e ad alcuni consiglieri comunali ha visitato alcuni degli esercizi che esporanno le opere vetrarie -. È divenuta una manifestazione che sta acquisendo sempre maggiore rilevanza anche a livello internazionale. Molto raro trovare una settimana così fitta di eventi, convegni e appuntamenti per i bambini sul tema del vetro. Per noi l'arte vetraria veneziana è qualcosa che a volte diamo per scontata, ma vi garantisco che fuori città non sempre si è consapevoli dell'importanza di ciò che viene prodotto a Murano. Abbiamo pensato di allestire questo percorso tematico nel centro di Mestre, di concerto con il distretto del commercio. Saranno esposti pezzi artistici molto rilevanti, dando la possibilità a tutti di scoprire di nuovo l'eccellenza e l'importanza della nostra arte del vetro».