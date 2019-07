Smart working e telelavoro, i 5 Stelle chiedono al Comune di andare verso il futuro

«Telelavoro e smart working per la Venezia del futuro», lo slogan è del Movimento 5 Stelle, ma di applicare le disposizioni in merito, parlando di "Comune inadempiente" lo aveva detto anche il sindacato Diccap. «Il telelavoro, se applicato massicciamente non solo nel settore pubblico, ma anche nel privato, porta a una riduzione del traffico urbano, alimenta il benessere dei cittadini, aiuta a conciliare vita lavorativa e famigliare», sostiene Elena La Rocca, capogruppo 5 Stelle in Consiglio comunale.

La politica

«Spetta alla politica fare il primo passo. Gli strumenti ci sono già - dice La Rocca - basta applicare la legislazione nazionale vigente in linea con quanto già fanno moltissime città in Europa. I dati statistici, riferiti alla realtà urbana veneziana, fotografano il peggioramento delle condizioni di vita quotidiana dei cittadini: la qualità dell’aria è pessima, i tempi di percorrenza casa lavoro sono alti, si registra un forte calo demografico, aumenta il disadattamento sociale di bambini e adolescenti. Tocca quindi in primis alla amministrazione pubblica dare esempio di buone pratiche».

Conciliazione lavoro-famiglia

«Le misure di conciliazione tra vita lavorativa e vita famigliare, oltre a incrementare la produttività individuale e organizzativa, consentono di erogare servizi in orari diversi da quelli mattutini, favoriscono l'innovazione digitale, e aiutano i dipendenti in situazione di svantaggio. Chi si oppone o osteggia, come sembra fare l’attuale amministrazione del Comune, ha un’idea del lavoro vecchia e superata e dimostra di non avere una visione per il futuro di questa città».