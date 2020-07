Via libera del comitato tecnico all'impianto di Fusina. Avanti due linee. Bloccati i fanghi

Via libera dal comitato tecnico all'impianto di trattamento del css (combustibile solido secondario) di Ecoprogetto Veritas a Fusina. È l'esito dell'incontro di venerdì a Roma sul progetto di aggiornamento tecnologico del polo impiantistico, fra il ministro dell'Ambiente Sergio Costa, la Regione Veneto con l'assessore Gianpalo Bottacin. Nell'iter autorizzativo la prossima conferenza di servizi considererà solo le due linee convenzionali, scorporando la terza relativa al trattamento dei fanghi di depurazione urbana potenzialmente contaminati dai Pfas. La Linea 3 dovrà seguire un percorso tecnico scientifico diverso dall’adeguamento tecnologico delle attuali linee già esistenti in quanto, pur essendo condivisa la necessità di trattare i Pfas, tale operazione dovrà essere fatta con tecnologie validate dalla comunità scientifica nazionale.

Prima di effettuare i passaggi autorizzativi saranno coinvolti, per le scelte tecnologiche, gli enti del sistema nazionale sanitario e di protezione ambientale, al fine di accompagnare gli enti territoriali nelle politiche strategiche future sui trattamenti degli inquinanti emergenti. «Abbiamo sospeso la procedura - ha sottolineato Bottacin –. Vogliamo conoscere ogni possibile conseguenza sul piano ambientale scongiurando innanzitutto rischi per la salute dei cittadini. Per il presidente di Veritas Vladimiro Agostini l'autorizzazione del progetto per produrre direttamente energia nell’impianto di Fusina dal Combustibile solido secondario (Css) «è un’ottima notizia. Anche chi contesta si accorgerà che difendiamo la salute dei cittadini e rispettiamo il territorio. Un progetto - dice - pensato esclusivamente per garantire l’interesse pubblico del sistema di smaltimento dei rifiuti. Stiamo parlando solo del 15% dei rifiuti raccolti nel nostro territorio, dal momento che l’82% è avviato al riciclo».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per Agostini con l'autorizzazione all'impianto viene allontanato ogni rischio di crisi o emergenza nello smaltimento dei rifiuti, in particolare del rifiuto secco residuo, «che ora siamo costretti a inviare in impianti in Lombardia con aumento dei costi e dell’inquinamento dovuto al traffico dei camion sulle strade. Voglio rassicurare tutti i cittadini, pure quelli che hanno agitato immotivate paure e hanno contestato l’impianto. Il progetto esaminato dal tavolo tecnico è perfettamente sicuro e a norma per quanto riguarda il rispetto della salute delle persone e dell’integrità del territorio».