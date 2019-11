Referendum: gli uffici aperti per il rilascio della tessera elettorale

Il Servizio elettorale del Comune di Venezia ricorda che l'elettore che avesse smarrito o deteriorato la tessera elettorale, o che avesse esaurito i 18 spazi per la registrazione del voto, può richiederne un duplicato ai seguenti uffici:

Ufficio Elettorale Mestre (solo per duplicati ed etichette) Viale Ancona 41, tel 0412746729;

Venezia - Anagrafe San Marco, 4161, tel 0412748220;

Lido - Anagrafe, Via S. Gallo 32, tel. 0412720509;

Pellestrina - Anagrafe Sestiere Zennari, 639, tel. 0415278301;

Burano - Anagrafe, San Martino Destro, 179, tel. 041730015;

Murano – Anagrafe, Fondamenta da Mula, 153, tel. 0412737642 (solo per la giornata di domenica 1 dicembre);

Mestre - Anagrafe (anche per Terraglio) via Palazzo, 8, tel. 0412746530 - 6574 – 6564 - 6560;

Favaro Veneto - Anagrafe Piazza Pastrello, 1 tel. 0412746615 – 6622;

Zelarino - Anagrafe, Piazzale Munaretto, 1 tel. 0415464339;

Marghera – Anagrafe Piazza Mercato, 1 tel. 0412746351

Gli uffici osserveranno in queste giornate il seguente orario particolare:

martedì 26 novembre ore 8.45-16

mercoledì 27 novembre ore 8.45-13

giovedì 28 novembre ore 8.45-16

venerdì 29 e sabato 30 novembre ore 8.45-18

domenica 1 dicembre ore 7-23