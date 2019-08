Ca' Foscari, si riparte: 3275 iscritti ai test di ammissione universitari. Info e modalità

Al via i test d’accesso d’agosto ai corsi di laurea ad accesso programmato dell’Università Ca’ Foscari Venezia: 2233 le persone che si sono prenotate ai test che si svolgeranno in più date fra agosto e settembre per le lauree triennali, e altre 1042 per le lauree magistrali (di cui per alcune si sono già svolti i test a luglio) per un totale di 3275 candidati.

A primavera avevano già partecipato alle selezioni dei corsi di laurea triennale 2982 futuri studenti, 691 per le lauree magistrali.

LAUREE TRIENNALI

Corsi di laurea ad accesso programmato

Philosophy, International and Economics Studies

Il corso di laurea triennale in Philosophy, International and Economic Studies aveva già fatto il pieno di preiscritti nelle selezioni di primavera e ora ha altri 163 iscritti al test d’accesso che si terrà il 23 agosto alle ore 14.30 nella sede di San Giobbe.

Lingue, culture e società dell’Asia e dell’Africa Mediterranea

Sono 609 gli iscritti al test d’accesso per il corso di laurea triennale in Lingue, culture e società dell’Asia e dell’Africa Mediterranea che si svolgerà il 23 agosto alle ore 10.00 nella sede di San Giobbe.

Scienze della Società e del Servizio Sociale

Il 24 agosto alle ore 10.00 è la data del test d’accesso, a cui si sono iscritti in 130, per il corso di laurea triennale in Scienze della Società e del Servizio Sociale nella sede di San Giobbe.

Mediazione linguistica e culturale

Sempre il 24 agosto alle ore 14.30 si svolgerà il test d’accesso, a cui si sono iscritti in 195, per il corso di laurea triennale in Mediazione linguistica e culturale nella sede di San Giobbe.

Commercio estero e turismo

Economia aziendale

Economia e commercio

Gli iscritti al test TOLC-E e English TOLC-E per accedere ai corsi di laurea triennale di ambito Economia e Management sono 576 (date dei test 27/08, 28/08, 29/08 e 30/08, presso la sede di Aula Rio Nuovo). In 467 hanno già sostenuto il test TOLC-E a Ca’ Foscari nel mese di luglio. Ci sono ancora posti disponibili per le date cafoscarine ma i candidati possono sostenere il TOLC-E in una qualsiasi delle università aderenti al Consorzio Interuniversitario e sistemi Integrati per l’Accesso (CISIA). Sulla base del punteggio ottenuto con il sostenimento del TOLC-E, i candidati interessati a questi corsi di laurea di Ca’ Foscari dovranno effettuare la preiscrizione on line per essere inseriti nella graduatoria dell’Ateneo; il termine ultimo della preiscrizione è il 30 agosto 2019. Attualmente i preiscritti alle selezioni cafoscarine sono 720.

Digital Management

Già chiusa la selezione alla quale hanno partecipato 46 candidati.

Lingue, civiltà e scienze del linguaggio

Gli iscritti al test TOLC-SU per accedere al corso di laurea triennale in ambito Lingue, civiltà e scienze del linguaggio sono 360 (date dei test 26/08, 28/08,e 30/08, presso la sede del Campus scientifico in via Torino a Mestre (VE). 276 candidati hanno già sostenuto il TOLC-SU nella sede di Ca’ Foscari nel mese di luglio. Ci sono ancora posti disponibili per le date cafoscarine ma i candidati possono sostenere il TOLC-SU in una qualsiasi delle università aderenti al Consorzio Interuniversitario e sistemi Integrati per l’Accesso (CISIA). Sulla base del punteggio ottenuto con il sostenimento del TOLC-SU i candidati interessati a questo corso di laurea di Ca’ Foscari dovranno effettuare la preiscrizione on line per essere inseriti nella graduatoria dell’Ateneo; il termine ultimo della preiscrizione è il 30 agosto 2019. Attualmente i preiscritti alla selezione cafoscarine sono 316.

Chimica e Tecnologie Sostenibili

Il corso in Chimica e tecnologie sostenibili prevede il sostenimento del TOLC_I al quale si sono iscritti in 54. Le prove si terranno il 27 e 29 agosto 2019 e il 2, 9 e 12 settembre 2019 presso la sede di Mestre - via Torino 55 (ancora aperte tutte le date).

Corsi di laurea ad accesso libero

Per i corsi ad accesso libero la data ultima per l’immatricolazione è il 30 settembre (31 ottobre con mora).

LAUREE MAGISTRALI

Corsi di laurea magistrale ad accesso programmato

Lingue, economie e istituzioni dell'Asia e dell'Africa mediterranea

I preiscritti al test sono 261 e la prova di ammissione si svolgerà sabato 24 agosto ore 10.

Interpretariato e traduzione editoriale, settoriale

I preiscritti al test sono 132 e la prova di ammissione si svolgerà sabato 24 agosto ore 14.30

Amministrazione, finanza e controllo

Economia e gestione delle aziende

Marketing e comunicazione

Management

Per questi corsi le preiscrizioni sono già chiuse e la prova di ammissione si è svolta il 23 luglio, si erano preiscritti in 649

Corsi di laurea magistrale ad accesso libero

Per i corsi ad accesso libero la data ultima per l’immatricolazione è il 30 settembre. È prevista una ulteriore finestra di immatricolazione tra 18 novembre 2019 al 16 dicembre 2019.