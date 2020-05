Comune e Ulss 3, da oggi altri 5 mila test sierologici ai dipendenti

Andranno avanti, a partire da oggi fino ai primi giorni della prossima settimana, i test sierologici della campagna del servizio sanitario regionale per gli operatori del Comune di Venezia e della Città metropolitana, con una seconda fase di controlli destinati al personale dei servizi pubblici essenziali e al personale impiegato nelle aziende di trasporto pubblico locale e del servizio di igiene urbana e raccolta rifiuti. Impianti sportivi del Taliercio a Mestre e centro sportivo Reyer di Sant'Alvise a Venezia messi a disposizione per questo. Il test rapido è quello con la goccia di sangue a cui segue, unicamente nel caso di risultato positivo, il tampone e la presa in carico da parte dell'Ulss 3.

Nei prossimi giorni saranno quindi testate più di 5 mila persone. Queste giornate di screening si aggiungono a quelle già svolte in precedenza, due settimane fa, nel territorio metropolitano. Una prima fase che ha visto, nel Comune di Venezia, 1800 persone sottoposte al test rapido: tra queste agenti della polizia locale, volontari della protezione civile e dei servizi di strada. Controlli che hanno fatto emergere solo 9 test positivi, risultati poi negativi al successivo tampone.