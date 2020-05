Il testo dell'ordinanza della Regione per la ripartenza del 18 maggio

Il testo ufficiale dell'ordinanza 48 della Regione Veneto del 17 maggio 2020, siglato dal governatore dopo l'arrivo del dpcm del presidente del Consiglio dei ministri, nel pomeriggio di domenica. L'ordinanza contiene misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica.

Sulla base dei dati forniti il 16 maggio da Azienda Zero, la situazione del contagio da Covid-19 registra 290 ricoverati positivi e 280 negativizzati (totale 570), 20 ricoveri in Terapia intensiva su una disponibilità di 464 posti base e un totale di 825 posti di Terapia intensiva disponibili per contagio Covid-19. L'offerta di strutture, spiega la Regione, è adeguata per far fronte a ogni esigenza, anche di fronte a una non prospettabile, allo stato, ripresa del contagio, il quale, per contro, si presenta in netta riduzione pur a fronte delle riaperture di attività economiche e di ripresa della movimentazione sociale avvenute a partire dal 4 maggio. Ill numero degli attualmente positivi è pari a 4162 (8601 il 30.4.2020) con 4196 persone in isolamento. La Regione del Veneto è definita a basso rischio dal documento del ministero della Salute sul monitoraggio sul contagio.

Dispositivi di protezione

È obbligatorio, da lunedì 18 maggio, per chiunque si rechi fuori dell’abitazione, l’uso di mascherina o di altra idonea protezione delle vie respiratorie e l’igienizzazione delle mani nonché il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro e di 2 metri nell’esercizio dell’attività sportiva, fatte salve le maggiori distanze eventualmente stabilite da disposizioni speciali. Non è necessario l’uso di protezioni delle vie respiratorie nei seguenti casi: a) alla guida di autoveicoli o motoveicoli, salvo gli autoveicoli aziendali in cui valgono le regole del proprio datore di lavoro, e per quelli utilizzati per il trasporto pubblico non di linea, oggetto di specifica disciplina; b) in età inferiore ai sei anni; c) in caso di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina; d) per coloro che soggiornano da soli in locali non aperti al pubblico, così come previsto negli specifici protocolli e linee guida; e) in caso di attività motoria e sportiva svolta in luogo isolato o nella fase di attività intensa.

Gli spostamenti

Il decreto legge 33 del 16 maggio autorizza lo spostamento delle persone senza limitazioni e motivazioni all’interno del territorio regionale e consente lo svolgimento di tutte le attività economiche, produttive e sociali “nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto delle linee guida nazionali. Le disposizioni del decreto legge 33 valgono per le attività non già consentite alla data del 17 maggio.

Le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive approvate dalla Conferenza delle Regioni ieri riguardano le seguenti attività non

consentite fino al 17 maggio:

a. ristorazione

b. attività turistiche (balneazione)

c. strutture ricettive

d. servizi alla persona (parrucchieri ed estetisti)

e. commercio al dettaglio

f. commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)

g. uffici aperti al pubblico

h. piscine

i. palestre

j. manutenzione del verde

k. musei, archivi e biblioteche.

Inoltre linee guida elaborate dalle strutture regionali riguardano:

a) campeggi;

b) impianti sportivi;

c) rifugi alpini;

d) impianti a fune.

Pur a fronte di un forte abbattimento della diffusione del contagio rimane in corso lo stato di emergenza e sussiste la necessità di adottare rigorose misure di prevenzione del contagio nei rapporti sociali ed economici: distanziamento sociale e utilizzo di dispositivi personali quali mascherine e guanti, o analoghe protezioni, in relazione a tutti gli ambienti di compresenza di persone, quali mezzi di trasporto, esercizi commerciali, attività economiche e collettive con accesso di terzi, strutture sanitarie e socio-sanitarie. Per quanto riguarda gli ambienti di lavoro e quindi a tutela dei lavoratori, sono già operanti idonei protocolli nazionali sulla sicurezza del lavoro nonché le prescrizioni più cautelative adottate dalle singole aziende o categorie di aziende.

Spostamenti

È ammesso lo spostamento per qualsiasi motivo all’interno della Regione, anche a fini ludici, ricreativi e turistici, a piedi o con qualsiasi mezzo, anche di navigazione per diporto; è vietato ogni assembramento tra non conviventi in proprietà pubblica e privata; è ammesso l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici nel rispetto del divieto di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è vietato l’accesso dei minori alle aree gioco attrezzate; l’attività motoria e sportiva può essere svolta anche in centri sportivi, nel rispetto delle apposite linee guida regionali, anche con utilizzo di mezzi, e in gruppo, con rispetto del distanziamento di 2 metri. In relazione al tipo di attività sportiva o, in mancanza di distanziamento, con obbligo di uso della mascherina, salvo nella fase di attività con sforzo fisico. Previa comunicazione congiunta da parte dei Presidenti delle Regioni o Province autonome tra loro confinanti ai prefetti competenti, da pubblicare sul sito dell’Amministrazione regionale e provinciale, è ammesso lo spostamento per visite a congiunti anche al di fuori della Regione del Veneto, nei limiti della provincia o ex provincia confinante, da parte di residenti in province collocate a confine tra Veneto e altre Regioni o Province autonome. Lo spostamento può essere limitato a singoli comuni individuati nella comunicazione.

Attività economiche

È consentita la prosecuzione di tutte le attività ammesse dalla normativa statale e da proprie ordinanze nel rispetto dei protocolli. Dal 18 maggio è ammesso lo svolgimento delle seguenti attività nel rispetto delle linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni il 16 maggio: 1. ristorazione ogni tipo di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie (anche se collocati nell’ambito delle attività ricettive, all’interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali), nonché per l’attività di catering – vedi linee guida di cui all’allegato 1); 2. stabilimenti balneari stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere – vedi linee guida di cui all’allegato 1); 3. strutture ricettive alberghi, bed&breakfast, agriturismi e tutte le altre strutture alberghiere ed extralberghiere – vedi linee guida di cui all’allegato 1); 4. rifugi alpini qualsiasi struttura montana – vedi linee guida di cui all’allegato 2); 5. campeggi strutture turistiche all’aperto di qualsiasi natura (roulottes, case mobili, tende, bungalow, ecc, - vedi linee guida di cui all’allegato 2); 6. servizi alla persona parrucchieri, barbieri, estetisti, tatuatori, trattamenti per animali di affezione, con esclusione di trattamenti con bagno turco, saune e attività termali – vedi linee guida di cui all’allegato 1); 7. commercio al dettaglio ogni forma di vendita al pubblico al dettaglio, senza esclusione di categoria merceologica –vedi linee guida di cui all’allegato 1); 8. commercio al dettaglio su aree pubbliche mercati, mercati settimanali, mercati agricoli, mercatini degli hobbisti e dell’usato, ambulanti; 9. uffici aperti al pubblico tutti gli esercizi di servizio anche professionale, compresi le agenzie di commercio ed immobiliari, quelli di istruzione non scolastica e professionale, con accesso di persone a locali chiusi, comprese le lezioni di pratica sportiva (fermo il rispetto del distanziamento di due metri o in mancanza dell’uso di mascherina e igienizzazione mani), musica, lingua, formazione culturale anche teatrale, e altre di cui al codice ateco 85.5 – vedi linee guida di cui all’allegato 1); 10. autoscuole corsi abilitanti e prove pratiche effettuate dalle autoscuole (vedi linee guida di cui all’allegato 1) nella parte relativa agli uffici pubblici e per le prove pratiche, con uso di mascherina, igienizzazione delle mani e disinfezione dopo ogni uso; 11. Attività di produzione teatrale e artistica senza presenza di pubblico – vedi allegato 1), relativamente alla parte riguardante gli uffici pubblici; 12. piscine piscine pubbliche e private, anche inserite in strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive (pubblici esercizi, agrituristiche, camping, ecc. - vedi linee guida di cui all’allegato 1); 13. palestre palazzetti dello sport e palestre di soggetti pubblici e privati per pratica di attività fisiche anche con modalità a corsi (senza contatto fisico interpersonale) – vedi linee guida di cui all’allegato 1) 14. impianti sportivi; tutti gli impianti sportivi all’aperto con strutture al chiuso per servizi comuni quali spogliatoi, ricezione, locali attrezzi, esercitazione - vedi linee guida di cui all’allegato 2); 15. Manutenzione di aree verdi da parte di pubblici e privati, professionali e non professionali – vedi linee guida di cui all’allegato 1); 16. musei, archivi e biblioteche, strutture di enti locali e soggetti pubblici e privati aventi natura di musei, archivi e biblioteche – vedi linee guida di cui all’allegato 1); 17. parchi zoologici e riserve naturali gestione di parchi e giardini zoologici, giardini botanici, riserve naturali e simili – vedi linee guida relative alle strutture ricettive di cui all’allegato 1); 18. trasporto di persone mediante impianti a fune funivie, seggiovie e altri impianti per spostamenti in montagna - vedi linee guida di cui all’allegato 2); 19. attività sospese dalla normativa statale e regionale a partire dal 18 maggio 2020 e non indicate si svolgono nel rispetto delle linee guida relative alle attività più affini e comunque nel rispetto dell’obbligo di distanziamento di un metro tra le persone.

Attività sospese e aperture straordinarie

Sono sospese le attività di centri termali (fatta eccezione che per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali e centri sociali, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, sale ballo anche per corsi, discoteche, parchi divertimento e assimilati. Al fine di consentire, nell’immediato della ripresa delle attività, un accesso ordinato agli esercizi commerciali e di servizio, possono essere modificati dal singolo operatore, previa comunicazione al comune, gli orari di apertura, senza limite di durata giornaliera e senza limitazione per le giornate festive.

È ammessa la ripresa delle esperienze di tirocinio curricolare nell’ambito dei percorsi del sistema educativo regionale ed extracurriculare nel territorio regionale, in modalità in presenza, in tutti i soggetti ospitanti che svolgono attività produttive nei settori non sospesi. Lo svolgimento di tirocini potrà avvenire a condizione che l’organizzazione degli spazi nei locali del soggetto ospitante sia tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate tutte le misure organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate rispetto alle specifiche attività da svolgere, avendo particolare riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità. Nei luoghi di lavoro dovrà essere integralmente rispettato il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19, negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile scorso tra governo e parti sociali, nonché altri protocolli sottoscritti per singoli ambiti di competenza.

Attività formativo-professionali

È consentito agli enti pubblici, anche territoriali e locali e ai privati che erogano attività formative, la prestazione di attività formative non altrimenti esercitabili a distanza in quanto prevedono l’utilizzo di laboratori con macchinari e/o attrezzature e/o strumenti, a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione contestualizzate alle esigenze laboratoriali, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità. È consentito agli enti pubblici, anche territoriali e locali e ai privati che erogano attività formative e alle fondazioni Its regionali, lo svolgimento sia della parte teorica che delle attività pratiche o laboratoriali degli esami finali dei corsi di formazione professionale e dei corsi di istruzione tecnica superiore. Sono consentiti i corsi hobbistici purché nel rispetto delle prescrizioni.

Funzioni religiose

Le funzioni religiose sono svolte nel rispetto dei protocolli stipulati con le singole confessioni. I riti funebri devono avvenire con obbligo di distanziamento di un metro e utilizzo di mascherina e di guanti o altro mezzo di igienizzazione. La presente ordinanza ha effetto dal 18 maggio al 2 giugno 2020. La violazione delle presenti disposizioni comporta l’applicazione di sanzioni. L’accertamento compete agli organi di polizia e le sanzioni pecuniarie sono destinate al conto Iban IT 41 V 02008 02017 000100537110 causale: “Violazione ordinanze regionali Covid 19”. La presente ordinanza viene comunicata alla presidenza del Consiglio dei ministri. È incaricata dell’esecuzione del presente provvedimento la direzione della Protezione Civile.