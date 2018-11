Portogruaro, parti pericolanti dal tetto del duomo di Sant'Andrea: lavori in corso

Da venerdì pomeriggio sono in corso degli accertamenti del 115 su piazzetta Sant'Andrea e Corso Martiri della Libertà in centro a Portogruaro per vigilare sullo stato del tetto del Duomo di Sant'Andrea, a fronte della segnalazione di alcuni cittadini e professionisti che lavoravano su un edificio attiguo. «I vigili del fuoco sono prontamente intervenuti per verificare la situazione della copertura del tetto del Duomo e per questo intervento tempestivo li ringrazio - ha dichiarato il sindaco Maria Teresa Senatore, che insieme ad altri assessori e al comandante della polizia locale era presente sul luogo dell'intervento -. Per l'incolumità pubblica, su indicazione dei vigili del fuoco, si è provveduto a transennare i tre lati del Duomo».

Staticità

Nella notte tra venerdì e sabato sbarrato anche l'ingresso, ma sabato mattina, dopo averlo verificato sicuro, sono state rimosse la transenne e disposte sugli altri tre lati da tenere sotto tutela. «Il problema, probabilmente, è stato causato dal forte maltempo di questi ultimi giorni - ha aggiunto il sindaco -. Ringrazio i cittadini per la solerzia nelle segnalazioni, i vigili del fuoco per il pronto intervento, la polizia locale per il supporto che hanno dato per la messa in sicurezza dell'area. Rassicuro inoltre circa la situazione di staticità del Duomo: le eventuali notizie che possano indicare pericolo di crollo sono assolutamente false. Rimosso un cavo dell'antenna che ostacolava da tempo il funzionamento dell'orologio del campanile».