The J: un nuovo lifestyle hotel a Jesolo dal gusto internazionale

A Jesolo apre un nuovo hotel di lusso, il The J, che prende il nome dall'iniziale della stessa città che lo ospita, una struttura altamente tecnologica che punta a un target locale e internazionale. Si tratta di un lifestyle hotel e il primo in Italia a proporre servizi come lo "sleep test", un soggiorno di prova per ottenere feedback sinceri da parte di tester selezionati con cura. Tante le candidature già ricevute per il collaudo di tutti i servizi proposti dall'hotel e per raccontare la propria esperienza al The J sui profili social - chi volesse può ancora iscriversi sul sito ufficiale per diventare uno sleep tester.

Un hotel dal concept innovativo

Quella del The J è una nuova idea di hotel che si basa su un mix di tecnologia, carattere, unicità e design per un'offerta di servizi personalizzati di alto livello. L'hotel è pensato non solo per una clientela internazionale ma anche per gli abitanti del posto che possono usufruire del lounge bar al 6° pano e del ristorante al piano terra. Tra gli altri servizi per gli ospiti, una spiaggia privata, una spa privata al 9° piano e un hammam direttamente in stanza. La J Suite dispone, inoltre, dell'assistente intelligente Alexa che permetterà all'utente di controllare, con la propria voce, i servizi della stanza.



«Al The J è l’esperienza ciò che più conta» – afferma il titolare Matteo Rizzante – «non sarà un 5 stelle tradizionale. Stiamo lavorando perché questa struttura attragga una clientela alla ricerca di qualcosa di nuovo a Jesolo, ma mi piace pensare che il The J diventi un punto di riferimento sempre aperto anche per gli jesolani».