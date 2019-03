Allievo del creatore di "Candy Candy", ora disegna manga a tema ebraico | VIDEO

Una mostra fuori dal comune quella allestita nelle sale del museo ebraico di Venezia, innovativa ma con richiami antichissimi: tavole manga, a soggetto ebraico, disegnate da Thomas Carlo Lay, che ha avuto i patrocini del Consolato generale del Giappone a Milano e dell’Aepj (Associazione Europea per la preservazione del patrimonio ebraico). Sarà aperta al pubblico da domani, 21 marzo.

Il mangaka

Thomas Lay è l’unico mangaka occidentale formato in Giappone nonché allievo e primo assistente di Yumiko Igarashi, celebre autrice di Candy Candy, cartoon di culto per milioni di teenager italiani e di tutto il mondo dalla fine degli anni ’70 fino al 1997. Un vero fenomeno di massa, i cui tratti sono chiari nella mostra monografica La bellezza del rigore, che espone diversi quadri che rappresentano immagini tipiche dell’iconografia ebraica attraverso lo stile e la tecnica proprie dell’arte manga. I soggetti rappresentati in questa mostra di Lay dedicata all’ebraismo sono intenti a svolgere la loro attività quotidiana come andare a Talmud Torah, o a celebrare la festa di Sukkot, o semplicemente sono ritratti con la loro kippah in testa e i payot che gli incorniciano la faccia.